Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонской ОВ Юрий Соболевский.

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Похищение людей в Херсоне

Он подтвердил, что похищение людей в городе постоянно.

Люди исчезают с блокпостов во время проверок, часто ночью из своих квартир или домов. Оккупанты фактически похищают людей. Судьба многих из них неизвестна до сих пор,

– объяснил Соболевский.

Что известно о мобилизации в оккупированном городе

Заместитель председателя Херсонской ОВ добавил, что нет подтверждений тому, что херсонцев мобилизуют в армию России.

"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям – это опасность для них самих. Потому что херсонцы не будут воевать против ВСУ", – заверил он.

Можно ли уехать из Херсона

Юрий Соболевский подчеркнул, что из оккупированного Херсона невозможно уехать, российские военные не пропускают никого. По его словам, люди уже несколько дней пытаются уехать, ночуют в автомобилях, но нет такой возможности.

Можно выехать только в аннексированный Крым, многие выбирают это направление. Но уже оттуда люди едут в Грузию или другие страны, то есть используют полуостров, как транзитную территорию,

– добавил он.

Какая ситуация в Херсонской области: основное

16 мая жители Херсона сообщали о взрывах и большом "облаке" черного дыма, которое было видно из всех районов города. Официально так и не сообщили, от чего произошло возгорание.

Также в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинские военные успешно атаковали позиции оккупантов в Херсонской области. Удалось уничтожить полевой склад боеприпасов у населенного пункта Давидов Брид. А раньше защитники уже в 20-е ударили оккупантов в знаменитой Чернобаевке.

Россияне ужасно относятся к местному населению Херсона. По словам представителя комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, оккупанты совершают те же зверства, которые раньше фиксировали на Киевщине: похищают людей, пытают их, насилуют женщин.

В последние дни участились задержания людей в Херсоне, которые просто не понравились оккупантам. Арестовывают даже за слово "орки", или потому, что у них в телефоне есть приложение "Дия", где написано о русском корабле.

Как сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова, в Херсонской области может произойти гуманитарная катастрофа. К примеру, только в Херсоне запасов медикаментов осталось всего на 2 недели.

В то же время, сами жители временно оккупированной Херсонской области не поддерживают захватчиков и демонстрируют проукраинские настроения. Они выходят на митинги и демонстрируют, что россияне зря пришли на чужую землю.

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