Столбы черного дыма видны практически со всех районов города. Однако возможно, что взрыв произошел и за пределами областного центра.

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Официальной информации о взрывах пока нет

В местных телеграм-каналах также нет сообщений о том что произошло. Только говорят, что пожар, судя по увиденному, большой. Официальной информации пока нет.



​Черный дым виден из многих районов Херсона / Фото "Суспільне"

Накануне ВСУ ударили по позициям в Чернобаевке

Отметим, что накануне ВСУ ударили по позициям российских войск в Чернобаевке – это недалеко от Херсона. Удалось попасть нашим защитникам там уже в 20-й раз. Успех подтвердили и в Генштабе ВСУ. Украинские военные отметили, что врагу нанесли значительные потери в живой силе и технике. По информации местных жителей, боеприпасы оккупантов детонировали долго.

В Одесской области и в Николаеве 16 мая тоже были взрывы

Утром 16 мая взрывы прогремели и в Одесской области. Белгород-Днестровский район враг атаковал крылатой ракетой. Россияне в очередной раз пытались попасть по мосту, однако не попали и сожгли дотла туристический объект и автомобиль. Пострадали 4 человека, среди них – ребенок.

Сообщения о взрывах в Николаеве появились около 5 утра, в это время была воздушная тревога. Загорелся мебельный магазин и автомобиль. Также был поврежден газопровод низкого давления.