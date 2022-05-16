"Смотрящие от Кремля"

Наиболее показательную активность работы на захваченных территориях российские оккупанты начали в Херсоне. Это единственный областной центр, который им удалось захватить после начала полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года. Но теперь оккупанты и их приспешники не знают, что делать дальше. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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Вадим Денисенко рассказал, что еще недавно много было информации о так называемых "референдумах" на оккупированных территориях, создании "республик". А также даже звучали заявления о "вхождении оккупированных территорий в состав России". В Херсоне таким кремлевским глашатаем стал Кирилл Стремоусов, который "обращался с просьбой" присоединить Херсонскую область к оккупированному Крыму. По его мнению, так Херсонщина должна стать частью России. Но Крым не является российской территорией. Он только временно оккупирован. Как и Херсон.

Но эти разговоры сейчас затихли. Случилось это после того, как в Донецкую и Херсонскую области приезжала "делегация инспекторов", или как их назвали "смотрящие от Кремля". Возглавил эту "инспекцию" замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Они приехали, чтобы понять, какая ситуация там, что можно делать, а что нельзя. И, судя по всему, было решено отложить и вопросы "референдумов", и решение вопроса, какова дальнейшая судьба, с точки зрения россиян, этих территорий. Отложить на несколько месяцев,

– рассказал Вадим Денисенко.

Советник главы МВД озвучил дату, что так называемый "референдум" может быть проведен 11 сентября. Но добавил, что это условная дата, и не советовал бы к ней привязываться.

Три варианта с оккупированной территорией

Пока же рассматривается несколько вариантов, что делать с захваченной территорией. Первый из них заключается в создании так называемых "народных республик", как это уже сделали россияне на части оккупированного Донбасса в 2014 году.

Второй вариант предусматривает, что все эти так называемые "республики" будут объединены в одну "новороссию", чтобы затем создать "срср-2".

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Третий вариант – это аннексия и "присоединение" этих территорий в состав России.

"По состоянию на сейчас, какой вариант будет выбран, и будет ли выбран вообще – вопрос подвис. Потому что в Кремле пока не понимают, как будет развиваться война. Но понимают о достаточно жестком сопротивлении украинского населения, которое не хочет и не собирается идти в "ХНР", российских империй и "срср-2". Поэтому принято решение максимально цементировать власть, ставить своих гауляйтеров, чтобы укрепить власть на месте. А уже потом решать, что делать дальше", – рассказал Вадим Денисенко.