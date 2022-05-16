Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА. Сергей Гайдай подчеркнул, что методы у россиян простые: не соглашаешься с условиями – расстрел, передает 24 канал.

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За неповиновение местных фермеров расстреливают

Сергей Гайдай отметил, что российские захватчики на временно оккупированных территориях уже осуществляют перераспределение бизнеса. Более того, за фермерами они ставят "смотрящих". Создаются также условные колхозы, в которые местные аграрии требуют отдавать все свое имущество.

Был случай, когда во время совещания с местными фермерами мужчина не согласился на условия оккупантов. Он просто во время собрания встал и сказал, что отказывается выполнять требования оккупантов.

Слушайте, я всю жизнь тружусь на земле. Все, что я заработал – я заработал собственным трудом. На меня работают люди, я даю им зарплату. Это моя техника. И я ничего ни в какие колхозы отдавать не собираюсь,

– процитировал Гайдай фермера.

Ждать реакции российских захватчиков долго не нужно было. Уже в тот же вечер БТР оккупантов подъехал к дому фермера и расстрелял его .

На оккупированных территориях началась жесткая "мобилизация"

Как отметил Сергей Гайдай, мужчины даже не проходят медицинскую комиссию. Он добавил, что всем говорят примерно такое: "Мы вас освободили. Вы живете в свободной "Луганской республике", поэтому идите и защищайте ее, сражайтесь против Украины".

Глава ОВА подчеркнул, что шокированы мужчины даже из тех регионов, которые постоянно обстреливались врагом. Они выбрались, но имели возможность выехать только на оккупированную часть Луганщины. Впрочем, никто не ожидал, что их будут ловить и отправлять обратно, но уже в роли пушечного мяса. Если кто-то отказывается воевать против Украины – его расстреливают.

Ситуация в Луганской области: коротко о последних новостях

Вечером 14 мая российские военные обстреляли больницу в Северодонецке. В результате вражеской атаки пострадали девять человек.

Позже глава Луганской ОВА Сергей Гайдай добавил, что оккупанты атаковали больницу намеренно. Атака по ней велась больше часа.

На следующий день российские военные обстреляли эвакуационный автомобиль. На нем гражданские пытались выехать из Северодонецка. К счастью, тогда все же удалось вывезти в безопасное место десять жителей города.

Что касается оккупации Луганской области, то ситуация сейчас очень сложная. Как отметил Сергей Гайдай, только 10% области находится под контролем Украины. Остальную часть оккупировали российские захватчики.

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