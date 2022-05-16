Про це в ефірі телемарафону розповів глава Луганської ОВА. Сергій Гайдай підкреслив, що методи у росіян прості: не погоджуєшся з умовами – розстріл, передає 24 канал.

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За непокору місцевих фермерів розстрілюють

Сергій Гайдай зазначив, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях уже проводять перерозподіл бізнесу. Ба більше, за фермерами вони ставлять "смотрящих". Створюються також умовні колгоспи, в які місцевих аграріїв вимагають віддавати усе своє майно.

Був уже випадок, коли під час наради з місцевими фермерами виявився чоловік, який не погодився на умови окупантів. Він просто під час зборів встав і сказав, що відмовляється виконувати вимоги окупантів.

Слухайте, я все життя працюю на землі. Все, що я заробив, – я заробив власною працею. На мене працюють люди, я їм даю зарплату. Це моя техніка. І я нічого ні в які колгоспи віддавати не збираюся,

– процитував Гайдай фермера.

Очікувати на реакцію російських загарбників довго не потрібно було. Вже того ж вечора БТР окупантів під'їхав до будинку фермера та розстріляв його.

На окупованих територіях почалася жорстка "мобілізація"

Як зазначив Сергій Гайдай, чоловіки навіть не проходять медичної комісії. Він додав, що усім кажуть приблизно таке: "Ми вас звільнили. Ви живете у вільній "Луганській республіці", тому ідіть і захищайте її, воюйте проти України".

Глава ОВА підкреслив, що шоковані чоловіки навіть з тих регіонів, які постійно обстрілювалися ворогом. Вони вибралися, але мали можливість виїхати лише на окуповану частину Луганщини. Утім, ніхто не очікував, що їх там ловитимуть та відправлятимуть назад, але вже в ролі гарматного м'яса. Якщо хтось відмовляється воювати проти України – його розстрілюють.

Ситуація на Луганщині: коротко про останні новини

Ввечері 14 травня російські військові обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку. Внаслідок ворожої атаки постраждало дев'ятеро людей.

Пізніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай додав, що окупанти атакували лікарню навмисно. Атака по ній велася понад годину.

Наступного дня російські військові обстріляли евакуаційне авто. На ньому цивільні намагалися виїхати з Сєвєродонецька. На щастя, тоді все ж вдалося вивезти у безпечне місце десятьох мешканців міста.

Що стосується окупації Луганщини, то ситуація зараз дуже складна. Як зазначив Сергій Гайдай, лише 10% області перебуває під контролем України. Решту ж окупували російські загарбники.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 16 травня: дивіться відео