Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з Сєверодонецька 15 травня вдалося вивезти 10 людей. Вони потрапили під обстріл російських окупантів, проте все ж змогли виїхати у безпеку.

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Сергій Гайдай розповів, що серед людей, які евакуювались, було 4 дитини та 2 особи, які не могли самостійно пересуватися.

За словами голови Луганської ОВА, внаслідок посилених обстрілів з боку росіян охочих виїхати з Луганщини більшає.

У Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. орки лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає,

– заявив Сергій Гайдай.

Він розповів, що українським патрульним поліцейським вдалося евакуювати 10 людей з Сєвєродонецька. На машину напали російські окупанти, проте правоохоронці змогли вивезти людей у безпеку.

Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці,

– написав голова ОВА.

Також Сергій Гайдай подякував працівникам Патрульної поліції Луганської області за те, що вони повернулися до роботи та рятують місцевих мешканців.

Дякую Патрульна поліція Луганської області що Ви знову в строю, ми чекали,

– додав Гайдай.

Росіяни тероризують Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай повідомив, що лише за 14 травня російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк з артилерійських систем 11 разів. За його словами, бойовики вчергове влучили в завод "Азот", який знаходиться на території Сєвєродонецька.

Тільки в самому Сєвєродонецьку російські вбивці зруйнували 11 житлових будинків у старих та нових районах міста – там загорілися кілька квартир. Також зафіксували попадання в місцеву техніку та завод "Азот". За словами Гайдая, на території заводу спалахнула пожежа в одному із виробничих приміщень.

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