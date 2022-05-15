Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли уехать в безопасное место.
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Сергей Гайдай рассказал, что среди эвакуированных людей было 4 ребенка и 2 человека, которые не могли самостоятельно передвигаться.
По словам главы Луганской ОВА, в результате усиленных обстрелов со стороны россиян, желающих выехать из Луганщины больше.
В Северодонецке сегодня неспокойно. Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше,
– заявил Сергей Гайдай.
Он рассказал, что украинским патрульным полицейским удалось эвакуировать 10 человек из Северодонецка. На машину напали российские оккупанты, однако правоохранители смогли вывезти людей в безопасное место.
Патрульные полицейские смогли вывезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности,
– написал председатель ОВА.
Также Сергей Гайдай поблагодарил работников Патрульной полиции Луганской области за то, что они вернулись к работе и спасают местных жителей.
Спасибо Патрульная полиция Луганской области, что Вы снова в строю, мы ждали,
– добавил Гайдай.
Россияне терроризируют Северодонецк
Сергей Гайдай сообщил, что только за 14 мая российские оккупанты обстреляли Северодонецк из артиллерийских систем 11 раз. По его словам, боевики в очередной раз попали в завод "Азот", который находится на территории Северодонецка.
Только в самом Северодонецке российские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод "Азот". По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.
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