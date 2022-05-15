Сергій Гайдай розповів, що тільки за вчорашній вечір, 14 травня 2022 року, окупанти обстрілами поранили 9 цивільних.

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Голова Луганської ОВА зазначив, що також російські війська минулої доби здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні,

– акцентував Сергій Гайдай.

"Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", – додав Сергій Гайдай.

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Яка ситуація у Луганщині: останні новини

Окупанти продовжують намагатись просунутись на Сході України, зокрема на Луганщині. При цьому вони зазнають значних втрат. Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець.

Російські окупанти силоміць забирають до армії мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Вони навіть скасували медкомісію. Про це розповів голова Луганської обласної-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках ворог проводить перегрупування військ, а також посилює угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар".

Із Сєвєродонецька, що в Луганській області, вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей. Про успішну евакуацію у соціальних мережах повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Очільник ОВА повідомив, що є перехоплені розмови росіян. Окупанти панікують і не хочуть їхати в Білогорівку. Цілий батальйон відмовився йти у наступ. Вони просто неозброєним оком бачать, що відбувається, і зараз наші хлопці вже починають артилерією відпрацьовувати у той бік, де окупанти намагалися закріпитись.

Бої на Луганщині настільки інтенсивні, що окупанти намагаються втекти. З боку Росії туди відправляють воювати всіх, кого тільки можуть.

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