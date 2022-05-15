Сергей Гайдай рассказал, что только за вчерашний вечер, 14 мая 2022 года, оккупанты обстрелами ранили 9 гражданских.
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Глава Луганской ОВА отметил, что также российские войска за прошедшие сутки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.
Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице,
– акцентировал Сергей Гайдай.
"Лишь за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", – добавил Сергей Гайдай.
Смотрите видео: как выглядит больница после российских обстрелов
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они несут значительные потери. Множество техники и живой сила россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.
- Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже упразднили медкомиссию. Об этом рассказал глава Луганской областно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
- На Лиманском и Северодонецком направлениях враг проводит перегруппировку войск, а также усиливает группировку у железнодорожной станции "Новый Айдар".
- Из Северодонецка Луганской области впервые за долгое время произошла эвакуация мирных людей. От обстрелов российских захватчиков удалось спасти 17 человек. Об успешной эвакуации в социальных сетях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- Глава ОВА сообщил, что есть перехваченные разговоры россиян. Оккупанты паникуют и не хотят ехать в Белогоровку. Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят происходящее и сейчас наши ребята уже начинают артиллерией отрабатывать в ту сторону, где оккупанты пытались закрепиться.
- Бои в Луганской области настолько интенсивны, что оккупанты пытаются сбежать. Со стороны России туда отправляют воевать всех, кого только могут.
Интересное мнение – что Россия будет делать дальше: смотрите видео