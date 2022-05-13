Об этом 24 каналу сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

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"Если сравнить Белогоровку с Чернобаевкой, то она по некоторым направлениям отдыхает, потому что есть такое упорство и тупость. Потому как еще объяснить, чтобы так лезть и ставить понтонные мосты в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники. Там сожгли кучу орков и потопили какую-то их гондолу. Еще сбили вертолет. Это просто ужас, и они все равно пытаются что-то там сделать", – рассказал Гайдай.

Боятся наступать

Глава ОВА рассказал, что есть перехваченные разговоры россиян. Они паникуют и не хотят ехать в Белогоровку.

Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят, что происходит, и сейчас наши ребята уже начинают артиллерию отрабатывать в ту сторону, на которой оккупанты пытались закрепиться.

– сказал Гайдай.

Он отметил, что захватчики говорят – на подступах к Северодонецку взяли Воеводовку. Однако почему-то зайти в населенный пункт не могут, потому что гибнут. Гайдай добавил, что россияне также пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего.

Россияне не перестают лгать

По словам Гайдая, российские убийцы контролируют почти все Рубежное и его окрестности. Однако они не могут пройти дальше, потому что наши земли охраняют нацгвардейцы. Что касается ситуации в самом Рубежном, то, как сказал глава ОВА, она сложная, поскольку воды и газа нет.

Гайдай отметил, единственное, чем гордятся орки, это то, что они во всех пабликах пишут – открыли украинскую больницу, которая стояла закрытой.

"Но ведь, черт, это наша больница, мы ее наполняли сверхсовременным оборудованием. Это инфекционное отделение, которое признали одним из лучших в Украине. И они сейчас публикуют такой бред, что все стояло закрытое и заброшенное, а они отремонтировали и открыли. Это просто сюр", – сказал Гайдай.

Обратите внимание – Гайдай рассказал о действиях оккупантов: смотрите видео