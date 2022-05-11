Об очередном разгроме оккупантов рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в соцсети.

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По его словам, Белогоровка – это вторая Чернобаевка. Там ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец.

Белогоровка сейчас – форпост Луганщины. Там рашисты пытаются еще раз перейти реку, но только рыб кормят… собой. Наши защитники бьют орков, как мух,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что на 11 мая оккупанты активизировались, пытаются прорваться в Северодонецк и захватить полностью Рубежное.

"Пытаются отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Ключевое "стараются". Обстрелы населенных пунктов сверхмощны", – сообщил Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что к "дороге жизни" (Лисичанск-Бахмут) россияне пробиться не могут, но 7 километров участки плотно простреливают издалека.

Поэтому эвакуация пока невозможна, гуманитарная ситуация также на грани. "На складах осталось немного гумпомощи. Завезти из-за обстрелов дороги тяжело. Мобильная связь не ловит, Луганщина отрезана от информации извне", – добавил он.

Кроме того, оккупанты выкачали газ на распределительной станции в Новопскове и перекрыли краны. Поэтому через несколько дней весь регион останется без газа.

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По состоянию на 11 мая, российские военные продолжали агрессивные действия на Донецком направлении. Их цель сейчас – взять под контроль город Рубежное, а также захватить Лиман и Северодонецк.

10 мая также было беспокойно для жителей Луганщины. Вражеские военные 15 раз обстреливали как жилые кварталы, так и инфраструктуру области. В частности, попали в здание специальной областной школы, где учились дети из ООП.

В течение 9 мая оккупанты обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной ячейки полиции. Только за эти сутки враг 22 раза обстрелял села и города региона.

За сутки 8 мая российские захватчики обстреляли Луганщину 24 раза. Из-за вражеской атаки в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, в их числе – дети.

Вечером 8 мая россияне в третий раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли погасить пожар, который пылал на площади размером 360 квадратных метров.

Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага.

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