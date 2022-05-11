Российские военные продолжают агрессивные действия в Донецком направлении. Их цель сейчас – взять под контроль город Рубежное, а также захватить Лиман и Северодонецк.

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Для этого русские захватчики направляют свои группировки в этих направлениях. Также оккупанты не оставляют попыток штурмовать наши позиции на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Для этого они используют подразделения ствольной, а также реактивной артиллерии.

Отметим, что для России сейчас очень важно выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому они прилагают максимум усилий для достижения поставленной цели.

Актуальные новости из Луганской области

Сергей Гайдай рассказал, на чем российские захватчики сосредоточили свои силы в Луганской области. Он отметил, что в настоящее время особенно сложной остается ситуация в районе Белогоровки. Там вражеские военные пытались создать крепкую переправу, чтобы перекидывать технику в сторону Украины. Кроме того, тяжелые бои ведутся в населенных пунктах Золотое-3, Золотое-4, а также Катериновке.

В то же время он добавил, что переправу удалось уничтожить. Частично ею оккупанты воспользовались, но больше не смогут. Более того, вместе с переправой нашим военным удалось обезвредить также и вражескую технику, которая не успела перебраться на другую сторону.

Сергей Гайдай опроверг информацию о том, что оккупантам удалось прорвать оборону после Попасной и выйти на границы Луганскую область. Он подчеркнул, что оборона – крепкая, а российские военные – в пакетах.

Оккупанты днем и ночью обстреливают Луганскую область. Поэтому местные спасатели не могут выезжать на места разрушения, чтобы доставать людей из-под завалов.

В результате вражеского удара артиллерией и РСЗО по Северодонецку жители города остались без газоснабжения. Все потому, что оккупанты попали в газопровод.

Тем временем российские военные продолжают грабить. Из Кременной они вывозят оборудование как из школ, так и из больниц. Его везут в Россию.

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