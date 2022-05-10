Спасатели не могут достать людей из-под завалов

В ведомстве отметили, что российские захватчики обстреливают службы экстренного реагирования, чтобы никто не помогал мирному населению.

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Поэтому из-за мощных обстрелов спасатели не могут доехать до Белогоровки и Шипилового, чтобы достать людей из-под завалов, которые находятся с 8 мая.

Кроме того, продолжаются массированные обстрелы Тошковки, Нижнего, Рубежного, Воеводовки, Белогоровки. Громко и в Северодонецке и Лисичанске. В Северодонецке и Лисичанске российские захватчики попали в жилые дома, также в областном центре устроили по зданию Нацполиции,

– пишут в ГСЧС.

Ситуация в Луганской области

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, самой сложной ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытался создать крепкую переправу и опрокидывать технику. Это удалось частично, ВСУ разрушили временный мост и большую часть техники оккупантов.

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли правоохранителей в Шипилово и Северодонецке. В Лисичанске и Северодонецке захватчики били по жилым кварталам, часть домов разрушили.

8 мая российские военные уже вторично обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Спасатели также не могли добраться до места, чтобы потушить пожар, потому что враг продолжал обстрелы.

Только за минувшие сутки, 9 мая, наши воины отразили 15 атак в Луганской и Донбассе. В этих областях уничтожено более 200 военных России.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в области остаются около 50 тысяч мирных жителей. К сожалению, сейчас не возможна эвакуация, потому что российские оккупанты обстреливают транспорт. Выйти из области можно только пешком, что также очень опасно.

Госдеп США сообщает, что российские захватчики хотят провести фиктивные референдумы во временно оккупированных населенных пунктах Украины. Они обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области.