Рятувальники не можуть дістати людей з під завалів

У відомстві зазначили, що російські загарбники обстрілюють служби екстреного реагування, щоб ніхто не допомагав мирному населенню.

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Тому через потужні обстріли рятувальники не можуть доїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів, які там знаходяться з 8 травня.

Крім того, продовжуються масовані обстріли Тошківки, Нижнього, Рубіжного, Воєводівки, Білогорівки. Гучно і в Сєвєродонецьку і Лисичанську. У Сєвєродонецьку та Лисичанську російські загарбники влучили у житлові будинки, також в обласному центрі вгатили по будівлі Нацполіції,

– пишуть в ДСНС.

Ситуація на Луганщині

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, найскладнішою ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагався створити міцну переправу і перекидати техніку. Це вдалося лише частково, ЗСУ зруйнували тимчасовий міст і велику частину техніку окупантів.

У ніч на 10 травня російські окупанти обстріляли правоохорнців в Шипіловому та Сєвєродонецьку. У Лисичанську та Сєвєродонецьку загарбники гатили по житлових кварталах, частину будинків зруйнували.

8 травня, російські військові вже вдруге обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Рятувальники також не могли дістатись на місце, щоб загасити пожежу, бо ворог продовжував обстріли.

Лише за минулу добу, 9 травня, наші воїни відбили 15 атак на Луганщині та Донеччині. В цих областях знищили понад 200 військових Росії.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що в області залишаються близько 50 тисяч мирних мешканців. На жаль, зараз не можлива евакуація, бо російські окупанти обстрілюють транспорт. Вийти з області можна лише пішки, що також є дуже небезпечно.

Держдеп США повідомляє, що російські загарбники хочуть провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України. Вонистурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області.