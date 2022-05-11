На странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке показали красноречивое видео техники захватчиков в огне. На это зрелище можно смотреть вечно, подчеркнули десантники.

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Служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины поделились видеозаписью, на которой видно, как могучие украинские воины уничтожают российских оккупантов вместе с их военной техникой.

Очень хорошо горит боевая машина врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Каждый оккупант, приехавший в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останется на нашей священной земле!

– отмечают десантники.

Видео результатов точной работы николаевских десантников можно просмотреть по ссылке.

Украинские воины беспощадно уничтожают врага: последние новости

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