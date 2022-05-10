Отважные воины ВСУ уничтожают не только рядовых российских оккупантов, но и офицеров и даже высшее командование врага. Россиянам приходится раздавать звания, чтобы хоть как-то покрыть потери высшего руководящего состава.

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Украина убила 10 российских генералов

Как сообщает американская разведка, россияне понесли большие потери не только на поле боя, но и в самых высоких эшелонах своей армии. В частности, речь идет о том, что украинцам удалось убить от 8 до 10 российских генералов. Об этом сообщил глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.

По его словам, американцы очень внимательно следили за тем, как растет количество ликвидированных офицеров-генералов в российской армии. Он подчеркнул, что такие потери генералов России, причиненные им ВСУ, беспрецедентны – США во время войны в Афганистане потеряли гораздо меньше.

Отвечая на вопрос сенаторов, Беррьер отметил два фактора, которые позволили Украине нанести генералам российских оккупантов такие потери.

Во-первых, удачно сработали данные, предоставленные американской разведкой. Во-вторых, генералам приходится самим идти вперед, чтобы обеспечить выполнение приказов,

– сказал Беррьер.

Также глава американской оборонной разведки подчеркнул, что россияне преобладают в живой силе, но украинские военные имеют значительно более высокую мотивацию, что позволяет нам наносить врагу столь большие потери.

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Как сообщили американские разведчики, Путин после провала в Украине может начать боевые действия в непризнанном Приднестровье. Российский диктатор надеется на затягивание войны против Украины и ослабление международной поддержки для нашего народа и армии.

Российские оккупанты не собираются пресекать попытки наступательных действий. В Генштабе ВСУ назвали направления, которые враг определил как приоритетные.

Российские солдаты начинают понимать, что играют роль "пушечного мяса". Они готовятся отказываться от дальнейших наступательных действий для сохранения своей жизни.

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