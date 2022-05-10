Відважні воїни ЗСУ нищать не лише рядових російських окупантів, а й офіцерів та навіть найвище командування ворога. Росіянам доводиться роздавати звання, щоб бодай якось покрити втрати найвищого керівного складу.

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Україна вбила 10 російських генералів

Як повідомляє американська розвідка, росіяни зазнали великих втрат на лише на полі бою, а й у найвищих ешелонах своєї армії. Зокрема, йде мова про те, що українцям вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів. Про це повідомив глава Управління оборонної розвідки США Скотт Берр'єр.

За його словами, американці дуже уважно слідкували за тим, як зростає кількість ліквідованих офіцерів-генералів у російській армії. Він підкреслив, що такі втрати генералів Росії, яких завдали їм ЗСУ, безпрецедентні – США у під час війни в Афганістані втратили набагато менше.

Відповідаючи на запитання сенаторів, Берр'єр наголосив на двох факторах, які дозволили Україні завдати генералам російських окупантів таких втрат.

По-перше, вдало спрацювали дані, які надала американська розвідка. По-друге, генералам доводиться самим йти вперед, щоб забезпечити виконання наказів,

– сказав Берр'єр.

Також голова американської оборонної розвідки підкреслив, що росіяни переважають у живій силі, але українські військові мають значно вищу мотивацію, що дозволяє нам завдавати ворогу таких великих втрат.

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Як повідомили американські розвідники, Путін після провалу в Україні може почати бойові дії у невизнаному Придністров'ї. Також російський диктатор сподівається на затягування війни проти України та послаблення міжнародної підтримки для нашого народу та армії.

Російські окупанти не збираються припиняти спроб наступальних дій. У Генштабі ЗСУ назвали напрямки, які ворог визначив як пріоритетні.

Російські солдати починають розуміти, що грають роль "гарматного м'яса". Вони готуються відмовлятися від подальших наступальних дій заради збереження свого життя.

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