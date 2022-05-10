Соответствующее заявление сделал экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин. Об этом он рассказал эксклюзивно в интервью 24 каналу.

Заметьте Находимся в бесчеловечных условиях, но защищаем край, – защитник-пограничник из Мариуполя

Военные с руководством ВСУ готовят деблокаду Мариуполя

Максим Жорин рассказал, что, по его мнению, первые полтора месяца было абсолютно реально провести военную деблокаду Мариуполя. Этот процесс был возможен относительно небольшими силами.

По словам Жорина, его военные тогда давали свои силы. В частности, было сотни добровольцев, которые готовы были пойти деблокировать город, хотя это очень сложная и тяжелая операция.

Однако экс-командир полка защитников Мариуполя добавил, что в настоящее время провести одноэтапную деблокаду уже невозможно.

Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой,

– объяснил Жорин.

Также экс-командир добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нам нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали". Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому – для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, – который в любом случае будем реализовывать", – объяснил военнослужащий.

Также заверил, что по военному способу деблокады коммуницируют исключительно с высшим руководством Вооруженных Сил Украины.

Экс-командир объяснил, что это необходимо, чтобы организовать процесс.

Что касается бойцов, то Максим Жорин объяснил, что у них много храбрых военнослужащих, которые рвутся и готовы на все, чтобы освободить братьев и деблокировать Мариуполь. Однако добавил – это не операция для одного подразделения, это общевойсковая крупная и масштабная операция.

Важно! О деблокаде Мариуполя Максим Жорин рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Полный разговор с экс-командиром полка защитников Мариуполя читайте в ближайшее время на сайте 24 канала.

Последние новости из Мариуполя: коротко

Экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал, что в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.

Максим Жорин объяснил, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые из-за постоянных обстрелов невозможно разблокировать и проверить, сколько там вообще осталось живых людей и сколько их там было в общем.

8 мая защитники Мариуполя дали пресс-конференцию. Они объяснили, что защита города и гражданских – это приоритет.

Российские оккупанты пытаются захватить Мариуполь уже 2,5 месяца. За это время они убили более 25 тысяч местных жителей. Это вдвое больше, чем нацисты за два года оккупации города в годы Второй мировой войны.

Офицер управления разведки Илья Самойленко рассказал, что с 24 февраля по 15 апреля защитники Мариуполя уничтожили почти 2 500 российских оккупантов. Также около 5 тысяч живой силы врага ранены.

Самойленко отметил, что были дни, когда на Мариуполь сбрасывали более 150 авиабомб. И тогда защитники города были наедине с врагом, ведь не было ни воздушной помощи, ни наземной, ни артиллерийской поддержки.

Стоит упомянуть, что на территории "Азовстали" находится ориентировочно 600 раненых бойцов, нуждающихся в лекарстве и медицинской помощи. Также заканчивается вода и еда. Они призывают применить к ним процедуру экстракции – это когда по договоренности двух противоборствующих сторон третья страна забирает военнослужащих. Для этого создали петицию в ООН.

Спасти защитников Мариуполя также призвали обратившиеся к миру малолетние дети бойцов.

Смотрите также – пресс-конференция защитников Мариуполя из заблокированной "Азовстали": видео