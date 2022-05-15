Раненые бойцы с открытыми ранами – в полной антисанитарии. У них нет доступа к лекарствам, а операции по ампутации конечностей проводят без обезболивающего или анестезии.

Важно Каждый день гибнут люди, еды нет, бойцы готовятся к последнему бою, – жены защитников Мариуполя

На всех стакан воды, который бойцы вынуждены делить. Люди делают по одному глотку на 5 – 6 часов.

Болезни в бункерах

У военных развивается сепсис. В бункерах тотальная плесень. Люди неделями не выходят оттуда. Нераненые бойцы тоже подавляющее большинство времени находятся в бункерах, поскольку идут перманентные бомбардировки.

Они не видят солнца, они дышат грибком. Когда выходят, то ищут воду и еду,

– рассказали девушки.

Обстрелы "Азовстали"

В укрытиях заблокированного завода "Азовсталь" оказались в ловушке защитники Мариуполя. Это бойцы полка "Азов", морпехи, пограничники, полицейские и медики. Кроме того, там около 600 раненых бойцов. Из-за отсутствия медикаментов и нехватки медиков они не могут получить надлежащую помощь.

Территорию завода постоянно обстреливают из всех видов вооружения и пытаются штурмовать. Бойцы держат оборону и даже контратакуют оккупантов. Однако обстрелы захватчиков становятся все более мощными. Например, 15 мая оккупанты впервые применили в Мариуполе зажигательные или фосфорные бомбы. Такое оружие запрещено к использованию в населенных пунктах.

Родные защитников Мариуполя требуют для них экстракции. Это процедура, когда третья страна может стать посредником и способствовать вывозу бойцов на свою территорию. Там они должны находиться до окончания войны.

Сейчас Украина начала переговоры об эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя. В частности, ведутся переговоры об эвакуации 38 украинских воинов. Все они лежат и нуждаются в неотложной помощи. Ирина Верещук отмечала, что посредником должна стать Турция. Также министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий просила воздержаться от комментариев, пока не закончились переговоры.

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