Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець. Про нищівні втрати окупантів у "Луганській Чорнобаївці" – Білогорівці – розповів очільник Луганської ОВА в етері марафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Гайдай про втрати ворога на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що ворог й далі прагне зробити коло оточення, захопивши території на Луганщині, втім всі ці плани руйнуються завдяки потужній роботі Збройних Сил України. За словами очільника Луганської ОВА, логіка російської армії така: "Що вдалося, те й будемо називати планом".

Посадовець зауважив, що наразі "найгарячіші" напрямки наступу ворога – у районі Попасної та Сєвєродонецька. Разом з тим триває уже третій місяць повномасштабного вторгнення, й російські окупанти не змогли досі "пробити" оборону українських сил з боку Рубіжного.

Крім того, Гайдай наголосив, що Білогорівка чітко показала низьку військову майстерність російської армії.

Там вже стільки техніки спалено (ворожої – ред. 24 канал), стільки трупів русні валяється, що напередодні просто цілий батальйон відмовився переправлятись на інший бік річки,

– підкреслив очільник Луганської ОВА.

Посадовець зазначив, що в інших місцях, окрім як поблизу Білогорівки, окупантам було б набагато важче намагатись форсувати Сіверський Донець, зокрема через складнощі ландшафту й густі ліси, крізь які їхня техніка не може проїхати.

Втрати ворога величезні щодня. У нас є чіткі підрахунки, скільки кожна атака коштувала Росії. Лише по Білогорівці можу сказати, що за декілька днів тих бездумних спроб переправи, – купа понтонів, катери, понад 70 одиниць важкої техніки – БТРи, БМП, танки, артилерія, кілька гелікоптерів, – десятки загиблих орків щоночі,

– заявив Гайдай.

До слова, очільник Луганської ОВА підкреслив, що лікарня у тимчасово окупованому обласному центрі – Луганську – вже не може впоратись з кількістю поранених, й велика смертність російських військових саме серед цих важких поранених, яких привозять з лінії зіткнення.

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