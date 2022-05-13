Як бонус – українські артилеристи-десантники знищили майже сотню російської техніки та цілу батальоно-тактичну групу. Про це 80-та окрема десантно-штурмова бригада розповіла у соцмережах.

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Окупанти намагалися форсувати річку, проте зазнали колосальних втрат

Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати одну із річок на Сході країни, артилерія 80 окремої десантно-штурмової бригади в черговий раз завдала потужних ударів по ворогу. У результаті були знищені понтони противника та зірвано 9 спроб переправитися на інший берег.

Співпрацюючи із розвідкою, артилеристи-десантники знищили щонайменше 73 одиниці техніки. Серед них:

танки Т-72,

бойові машини піхоти,

бойові машини десанту,

бронетранспортери,

вантажні автомобілі та інша спецтехніка.

Не дивлячись на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів,

– розповіли сили оборони.

Щоб ліквідувати ворога, в бій вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Сьогодні наші захисники розповідають, що запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Операцію вдалося завершити завдяки професіоналізму злагодженості та навичкам особового складу, який гатив по ворогу протитанковими ракетними комплексами Джавелін та NLAW.

Бійці 80 бригади знищили російську БТГ при спробі переправи / Фото 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

У ході тривалого протистояння, Збройні Сили України зруйнували не лише ворожий задум, щодо форсування річки для подальшого наступу, але й знищили цілу батальйонно-тактичну групу окупантів.

Тепер від російської мотострілецької бригади, що вирішила ступити на нашу землю, залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла, що довго гнитимуть на березі річки,

– підсумували наші захисники.

Захисники здобули нові трофеї

80-та бригада додає, що окупанти вирішили залишити нашим захисникам зброю та спецтехніку. Тож в ході знищення ворожих планів наші захисники ще й отримали трофеї, які невдовзі стануть в пригоді.

Принагідно бійці окремої десантно-штурмової бригади висловили подяку військовослужбовцям інших підрозділів ЗСУ, що бились пліч-о-пліч та допомагали вогнем.

Ситуація на фронті станом на 13 травня: найгарячіші точки

Рашисти не припиняють здійснювати наступальні дії у Східній операційній зоні. Як повідомили у Генштабі, метою їхнього вторгнення залишається встановлення повного контролю над:

Донеччиною;

Луганщиною;

Херсонщиною.

Ворогу стратегічно важливо утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

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