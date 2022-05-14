Ворог посилює угруповання біля "Новий Айдар"

Стало відомо, що на Лиманському та Сєверодонецькому напрямках ворог проводить перегрупування військ, а також посилює угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар". Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00.

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На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар",

– йдеться у повідомленні.

Натомість, як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута. Вони здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

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