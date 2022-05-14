Ворог посилює угруповання біля "Новий Айдар"
Стало відомо, що на Лиманському та Сєверодонецькому напрямках ворог проводить перегрупування військ, а також посилює угруповання біля залізничної станції "Новий Айдар". Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00.
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На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар",
– йдеться у повідомленні.
Натомість, як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські військові зосереджені на підготовці до наступу у напрямках Сєверодонецька, Соледара та Бахмута. Вони здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів.
Луганщина: останні новини
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- Збройним Силам України вдалося потопити катер окупантів на Луганщині. Росіяни його використовували під час форсування Сіверського Дінця. Що ж тепер він також пішов в слід за російським кораблем.
- Сьогодні, 14 травня, із Сєвєродонецька, що в Луганській області, вперше за довгий час відбулася евакуація мирних людей. Від обстрілів російських загарбників вдалося врятувати 17 людей.
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