Деталі розповів Сергій Гайдай – очільник Луганської ОВА – під час телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Російські окупанти кинули усі зусилля, аби прорвати лінію оборони.

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Ситуація ускладнюється. Я так розумію, що зараз ворог кинув усі зусилля, щоб прорвати хоч десь лінію оборони. За добу в Луганській області нарахували проходження більше, аніж 2 тисяч одиниць техніки,

– заявив Гайдай.

Він наголосив, що наразі не говоритиме, у яких напрямках. Водночас факт залишається фактом.

Окрім того, очільник Луганської ОВА повідомив, що на територію області стягують особовий склад.

Російські загарбники штурмують Рубіжне, Гірську громаду з боку Золотого, околиці Сєвєродонецька. Окрім того, ворог намагається вкотре зробити понтонні переправи, аби перекинути сили через річку Сіверський Донецьк.

Українські захисники та захисниці тримають лінію оборони. Упродовж трьох місяців ворог цілодобово обстрілює позиції наших героїв. Окупанти гатять з артилерії, мінометів, "Градів" та іншої зброї. Загарбники не можуть прорвати оборону, тому намагаються зробити навколо пустелю.

Ворог знищує житлові будинки

Гайдай розповів, що упродовж доби 12 травня російські загарбники 31 раз відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини. Зруйновані десятки житлових будинків. В епіцентрі обстрілів опинилися Попаснянська та Гірська громади.

Наразі російські загарбники зосередили зусилля, аби встановити повний контроль над Рубіжним. Ворог проводив штурмові дії у напрямку Оріхового та Комишувахи. Окупантам не вдалося досягнути жодних успіхів.

Тим часом українські захисники та захисниці упродовж доби 12 травня відбили 18 ворожих атак.

Герої знищили:

13 танків;

8 артилерійських систем;

27 одиниць бойової броньованої техніки;

2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

5 автомобілів.

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