Минулої доби у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад росіяни зруйнували 50 будинків, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

До теми Путін має намір приєднати окуповану південну і східну Україну до Росії в найближчі місяці, – ISW

За словами очільника Луганської ОВА, таку кількість будинків Луганщина втрачає щодня.

Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю,

– повідомив Сергій Гайдай.

Руйнування на Луганщині минулої доби

Впродовж 13 травня росіяни найчастіше обстрілювали Попасну. Також за добу є 5 зруйнованих будинків у Троїцькому, 5 – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі, 5 – у Новозванівці, 5 – у Врубівці, 10 – у Золотому. Також по 5 у Тошківці та Катеринівці.

Окрім цього, впродовж дня пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. А у Лисичанську окупанти обстріляли з артилерії будівлі заводу гумових технічних виробів.

Окупанти позбавляють людей будинків: фото Сергія Гайдая

В районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив – руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи,

– додав Гайдай.

Ситуація на фронті:

На Луганщині й Донеччині за добу ЗСУ відбили 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Наразі найважча ситуація на Слобожанському та Донецькому напрямках, де росіяни намагаються вести активний наступ.

Скоріше за все, російські війська вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова під натиском контрнаступів ЗСУ. Останні дні вони переважно не проявляють активності при контратаках українських сил.

Експерти вважають, що Росія може перекинути рештки своїх сил з-під Харкова на оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

До теми – орки просто так вбили 4 і поранили 2 цивільних на Харківщині: дивіться відео