У інституті вивчення війни пояснили, що впродовж останніх кількох днів російські підрозділи переважно не намагалися утримати свої позиції перед контратаками українських сил, за деякими винятками.

До теми Важкі бої на Донбасі та Півдні: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті

Повідомлення Заходу та відео бойовика з так званої "ДНР" демонструють, що Москва тепер не намагатиметься утримувати свої сили поблизу міста.

Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста,

– йдеться в повідомленні.

Експерти додали, що те саме трапилось тоді, коли російські війська намагались захопити Київ.

Що відбувалось під Харковом

Російські війська намагались вести наступ по всій периферії Ізюмсько-Донецького міського виступу, але успіху не досягли. Також вони намагалися вести наземний наступ з Ізюму, але безрезультатно.

Раніше ми припускали, що Росія може відмовитися від спроб наступу з Ізюма, але росіяни або ще не ухвалили такого рішення, або ще не повністю віддані йому. Дрібномасштабні та безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу,

– додали в інституті.

Ситуація на Донбасі

Наразі Росія зосередила свої зусилля на Донбасі. Окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з Півночі й з Півдня, але наразі вони не можуть домогтися істотного прогресу і зазнають шалених втрат.

При цьому експерти визнають, що у Кремля може вистачити додаткової бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати й продовжити наступ у досить широкому масштабі.

Захисники Маріуполя продовжують боротися попри те, що росіяни проникли на об'єкт "Азовсталь". Також наразі Україна намагається повернути контроль над островом Зміїний або ж, принаймні, завадити росіянам його використовувати.

Найголовніше з фронту та плани Кремля: останні новини

Наразі найгарячіша ситуація на Слобожанському та Донецькому напрямках – росіяни намагаються вести активний наступ.

Експерти вважають, що Росія може перекинути рештки своїх сил з-під Харкова на оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Також в інституті вивчення війни заявили, що найближчими місяцями Путін, ймовірно, захоче приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України, щоб зміцнити свій контроль над цими населеними пунктами.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили щонайменше 26 900 окупантів.

Окрім цього, від 24 лютого Росія втратила 1 205 танків, 2 900 бойових броньованих машин, 542 артилерійські системи, 193 РСЗВ, 88 засобів ППО, 200 літаків, 162 гелікоптери, а також 13 кораблів і катерів.

До теми – назвали регіони, де Росія готується до наступу: дивіться відео