Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час національного телемарафону, передає 24 канал. Все сталося поблизу "нової Чорнобаївки" – селища міського типу Білогорівка, що в Луганській області. Важливо додати, що фотографію знищеного катера наразі не публікували.

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Катера більше немає

Поблизу Білогорівки окупанти вже кілька разів намагалися звести понтонну переправу та форсувати Сіверський Донець. Кожного разу українські військові успішно її руйнували разом з окупантами.

Загалом, за словами Гайдая, ЗСУ знищили майже 90 одиниць техніки. Серед них – катер окупантів.

Це наша "луганська Чорнобаївка". Там знищили майже 90 одиниць техніки, декілька понтонів, катери навіть потопили. Ми його назвали "Підмосков’є". Бо він маленький, на "Москву" не тягне, – жартує Сергій Гайдай.

За даними бійців з 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, окупанти 9 разів намагалися переправитися через Сіверський Донець за кілька днів. Одного разу їм частково це вдалося. Однак українські захисники так добре спрацювали, що росіяни тікали. Загалом вони знищили цілу батальйонно-тактичну групу окупантів.

Яка ситуація на Луганщині

Ситуація досить складна. За словами Сергія Гайдая, російські окупанти обстрілюють міста без прив’язки до військових об’єктів – прилетіти може куди завгодно. Є інші серйозні проблеми: немає зв’язку, електрики, газу й води. Загарбники розбомбили як магістральні газові труби, так і інфраструктуру водоканалів.

Працівники ДСНС та інші організації допомагають розвозити місткості з водою до населених пунктів. Місцева влада робить усе можливе, щоб у жителів постійно була питна вода.

Гайдай також прокоментував свою нещодавню заяву, що за добу там зафіксували проходження близько 2 тисяч одиниць ворожої техніки.

Росіяни загалом намагаються виконати два важливих для них завдання: перерізати трасу Лиман – Бахмут з боку Попасної та Білогорівки, а також – взяти Лисичанськ, після якого зможуть обстрілювати Сєвєродонецьк, хоч вони й так намагаються захопити місто. Підрозділи Збройних Сил відважно відбивають атаки окупантів.

Але дивіться, ми реально 3 місяць стримуємо величезну навалу орків на Луганщині, які нікуди не можуть пробитися – ні до Харкова, ні далі на Донецьку область. Наші військові роблять просто титанічну роботу, – розповів Гайдай.

Тактика росіян, як зазначив очільник Луганської ОВА, не змінилася. Все те ж "баби єщьо нарожают". Інколи приїжджають з таких міст, що навіть у перехоплених розмовах чути, як вони шоковані з доріг, лікарень та інших об’єктів.

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