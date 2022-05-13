Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время национального телемарафона, передает 24 канал. Все произошло вблизи "новой Чернобаевки" – поселка городского типа Белогоровка Луганской области. Важно добавить, что фотографию уничтоженного катера пока не публиковали.

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Катера больше нет

Вблизи Белогоровки оккупанты уже несколько раз пытались построить понтонную переправу и форсировать Северский Донец. Каждый раз украинские военные успешно ее разрушали вместе с оккупантами.

В общей сложности, по словам Гайдая, ВСУ уничтожили почти 90 единиц техники. Среди них – катер оккупантов.

Это наша "луганская чернобаевка". Там уничтожили около 90 единиц техники, несколько понтонов, катера даже потопили. Мы его назвали "Подмосковье". Потому что он маленький, на "Москву" не тянет, – шутит Сергей Гайдай.

По данным бойцов из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, оккупанты 9 раз пытались переправиться через Северский Донец в течении нескольких дней. Однажды им отчасти это удалось. Однако украинские защитники так хорошо сработали, что россияне бежали. В общем, они уничтожили целую батальонно-тактическую группу оккупантов.

Какая ситуация в Луганской области

Ситуация достаточно сложная. По словам Сергея Гайдая, российские оккупанты обстреливают города без привязки к военным объектам – прилететь может куда угодно. Есть другие серьезные проблемы: нет связи, электричества, газа и воды. Захватчики разбомбили как магистральные газовые трубы, так и инфраструктуру водоканалов.

Работники ГСЧС и другие организации помогают развозить емкости с водой в населенные пункты. Местные власти делают все возможное, чтобы у жителей постоянно была питьевая вода.

Гайдай также прокомментировал свое недавнее заявление, что за сутки там зафиксировали прохождение около 2 тысяч единиц вражеской техники.

Россияне в общем-то пытаются выполнить две важные для них задачи: перерезать трассу Лиман – Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки, а также – взять Лисичанск, после которого смогут обстреливать Северодонецк, хотя они и так пытаются захватить город. Подразделения Вооруженных Сил отважно отражают атаки оккупантов.

Но смотрите, мы реально 3 месяц сдерживаем огромное нашествие орков в Луганской области, которые никуда не могут пробиться – ни в Харьков, ни дальше на Донецкую область. Наши военные делают просто титаническую работу, – рассказал Гайдай.

Тактика россиян, как отметил глава Луганской ОВ, не изменилась. Все то же "бабы еще нарожают". Иногда приезжают из таких городов, что даже в перехваченных разговорах слышно, как они шокированы дорогами, больницами и другими объектами.

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