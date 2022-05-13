Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, кількість окупантів неймовірна навіть попри те, що багато з них відмовляється йти в наступ.

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"Їх реально дуже багато, вони як таргани – лізуть з усіх щілин. Вони підтягнули техніку. Через Луганську область, просто для розуміння, за добу пройшло майже 2500 одиниць техніки. Це просто щось неймовірне", – заявив Сергій Гайдай.

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Також голова Луганської ОВА повідомив, що надпотужні бої тривають на межі з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної і Білогорівки.

Водночас Білогорівка вже фактично стала "другою Чорнобаївкою". Окупанти, за словами Гайдая, намагаються ставити понтонні мости в одному й тому ж місці – де вже розбили майже 90 одиниць важкої техніки й спалили купу росіян.

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Дуже важливою є Воєводівка, що розташована на межі з Сєвєродонецьком. Голова Луганської ОВА заявив, що зайти туди спокійно окупанти не можуть. При спробі зробити це – їх накриє артилерія Збройних Сил України.

Воєводівку вони кажуть, що взяли. Так "взяли", що зайти в неї не можуть, бо "чомусь" гинуть,

– заявив Гайдай.

Крім того, голова Луганської ОВА розповів про складну ситуацію в Рубіжному – нема води та газу. Водночас окупанти видали абсурдну "новину", мовляв, вони відкрили у місті лікарню, яка була закрита.

"Це наша лікарня, ми її наповнювали сучасним обладнанням. Це одне з кращих інфекційних відділень, його визнали одним з кращих в Україні. І вони зараз публікують таку маячню, що воно "стояло закрите повністю, занедбане, а вони його відремонтували і відкрили". Просто якийсь сюр", – сказав Гайдай.

Бої з ворогом на Донбасі: останні новини

Ворог продовжує наступати на Лиманському напрямку. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються захопити одну з ділянок місцевості на правому березі річки Сіверський Донець.

Ворожі війська вели наступ у напрямку Мар'їнки – хотіли штурмом взяти Комишуваху та Оріхове, але успіху не мали.

Станом на 18:00 13 травня, за даними Генштабу, на Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі поблизу населеного пункту Богородичне. Успіху не мали.

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