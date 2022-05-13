Ситуація на Сході України продовжує бути гарячою. Про це мовиться у зведення Генштабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 13 травня.
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Де окупанти йшли у наступ
На Курахівському напрямку ворожі війська вели наступ у напрямку Мар'їнки. Вони намагалися штурмом взяти Комишуваху та Оріхове, але, на щастя, успіху не мали. Також російські підрозділи намагалися закріпитися у районі Олександрівки на Лиманському напрямку.
На Харківщині активних наступальних дій не було. Основні зусилля загарбники зосередили на тому, щоб не допустити просування українських бійців до села Веселе.
Росіяни стягують техніку у Запорізьку область
Окупанти нарощують свої потужності на Запоріжжі. Місцеві мешканці бачили, як через Маринівку у сторону Інзівки проїхали понад 6 тентованих російських "Уралів". Крім того, у Михайлівці стало більше ворожих військових, які розганяють людей по домах.
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На Півдні ЗСУ завдали 100 ударів по ворогу
- На Півдні Україні ЗСУ завдали по окупантах понад 100 ударів та знищили 57 ворогів. У Херсонській області росіянам ніяк не вдається "узаконитися". В регіоні помічають все більше українських прапорів.
- Водночас на Миколаївщині загарбники гатять з артилерійських та ракетно-залпових систем. Під удар потрапляють об'єкти промисловості та інфраструктури.
- На Одещині росіяни продовжують розхитувати ситуацію.
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