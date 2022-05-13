Ситуація на Сході України продовжує бути гарячою. Про це мовиться у зведення Генштабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 13 травня.

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Де окупанти йшли у наступ

На Курахівському напрямку ворожі війська вели наступ у напрямку Мар'їнки. Вони намагалися штурмом взяти Комишуваху та Оріхове, але, на щастя, успіху не мали. Також російські підрозділи намагалися закріпитися у районі Олександрівки на Лиманському напрямку.

На Харківщині активних наступальних дій не було. Основні зусилля загарбники зосередили на тому, щоб не допустити просування українських бійців до села Веселе.

Зверніть увагу! На Донбасі за добу 12 травня ЗСУ відбили 18 ворожих атак. Наші бійці знищили велику кількість російської техніки: 13 танків, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 8 артилерійських систем, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки.

Росіяни стягують техніку у Запорізьку область

Окупанти нарощують свої потужності на Запоріжжі. Місцеві мешканці бачили, як через Маринівку у сторону Інзівки проїхали понад 6 тентованих російських "Уралів". Крім того, у Михайлівці стало більше ворожих військових, які розганяють людей по домах.

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На Півдні ЗСУ завдали 100 ударів по ворогу

На Півдні Україні ЗСУ завдали по окупантах понад 100 ударів та знищили 57 ворогів. У Херсонській області росіянам ніяк не вдається "узаконитися". В регіоні помічають все більше українських прапорів.

Водночас на Миколаївщині загарбники гатять з артилерійських та ракетно-залпових систем. Під удар потрапляють об'єкти промисловості та інфраструктури.

На Одещині росіяни продовжують розхитувати ситуацію.

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