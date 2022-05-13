Ситуация на Востоке Украины продолжает быть горячей. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 13 мая.

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Где оккупанты шли в наступление

На Кураховском направлении вражеские войска вели наступление в направлении Марьинки. Они пытались штурмом взять Камышеваху и Орехово, но, к счастью, успеха не имели. Также российские подразделения пытались закрепиться в районе Александровки на Лиманском направлении.

В Харьковской области активных наступательных действий не было. Основные усилия захватчики сосредоточили на том, чтобы не допустить продвижения украинских бойцов к селу Веселое.

Обратите внимание! На Донбассе за сутки 12 мая ВСУ отбили 18 вражеских атак. Наши бойцы уничтожили большое количество российской техники: 13 танков, 27 единиц боевой бронированной техники, 8 артиллерийских систем, 5 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники.

Россияне стягивают технику в Запорожскую область

Оккупанты наращивают свои мощности в Запорожской области. Местные жители видели, как через Мариновку в сторону Инзовки проехали более 6 тентованных российских "Уралов". Кроме того, в Михайловке стало больше вражеских военных, которые разгоняют людей по домам.

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На Юге ВСУ нанесли 100 ударов по врагу

На Юге Украины ВСУ нанесли по оккупантам более 100 ударов и уничтожили 57 врагов. В Херсонской области россиянам никак не удается "узакониться". В регионе отмечают все больше украинских флагов.

В то же время в Николаевской области захватчики бьют из артиллерийских и ракетно-залповых систем. Под удар попадают объекты индустрии и инфраструктуры.

В Одесской области россияне продолжают расшатывать ситуацию.

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