Ситуация на Востоке Украины продолжает быть горячей. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 13 мая.
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Где оккупанты шли в наступление
На Кураховском направлении вражеские войска вели наступление в направлении Марьинки. Они пытались штурмом взять Камышеваху и Орехово, но, к счастью, успеха не имели. Также российские подразделения пытались закрепиться в районе Александровки на Лиманском направлении.
В Харьковской области активных наступательных действий не было. Основные усилия захватчики сосредоточили на том, чтобы не допустить продвижения украинских бойцов к селу Веселое.
Россияне стягивают технику в Запорожскую область
Оккупанты наращивают свои мощности в Запорожской области. Местные жители видели, как через Мариновку в сторону Инзовки проехали более 6 тентованных российских "Уралов". Кроме того, в Михайловке стало больше вражеских военных, которые разгоняют людей по домам.
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На Юге ВСУ нанесли 100 ударов по врагу
- На Юге Украины ВСУ нанесли по оккупантам более 100 ударов и уничтожили 57 врагов. В Херсонской области россиянам никак не удается "узакониться". В регионе отмечают все больше украинских флагов.
- В то же время в Николаевской области захватчики бьют из артиллерийских и ракетно-залповых систем. Под удар попадают объекты индустрии и инфраструктуры.
- В Одесской области россияне продолжают расшатывать ситуацию.
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