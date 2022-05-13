У Запорізькій ОВА розповіли, що загарбники досі намагаються покращити своє становище. Вони продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах області, а також проводять повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

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Окупанти стягують техніку та тероризують цивільних

Російські загарбники нарощують свої потужності. Місцеві жителі розповіли, що через Маринівку неподалік Приморська у бік Інзівки проїхали понад 6 тентованих ворожих "Уралів". Інформація щодо перекидання військової техніки окупантів в Україну може пояснювати перебої з мобільним зв'язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі.

Водночас у Михайлівці стало більше російських військових. 11 травня вони розігнали людей із центру селища і в цей час привезли на автобусах в школу своїх солдатів. Своєю чергою, в Енергодарі місцеві жителі жаліються, що їхнє життя повністю залежить від дій окупантів.

В місті майже закінчилися медикаменти, а гуманітарна допомога доїжджає не завжди. Протестувати й влаштовувати акції на підтримку України енергодарці вже бояться: росіяни всіх залякали під час попередніх мітингів,

– додали в ОВА.

Крім того, озброєні загарбники постійно ходять вулицями міста, чіпляються до чоловіків, обшукують їх, а декого навіть вивозять. Значна кількість містян – працівники Запорізької АЕС, які вимушені працювати під шаленим тиском.

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Загарбники обстріляли Гуляйполе з "Градів"

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами селища Комишуваха 11 травня. Росіяни завдали ракетних ударів по житлових кварталах. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік, а ще троє людей зазнали поранень. Окрім цього, пошкодилися понад 50 приватних будинків.

Близько 9:00 наступного дня загарбники обстріляли з "Градів" Гуляйполе. Росіяни систематично атакують це місто – вони гатять по багатоповерхівках та приватному сектору, а також завдають пошкоджень об'єктам інфраструктури.

Приблизно о 10:00 того ж дня окупанти завдали ракетного удару і по Запоріжжю. Крилата ракета приземлилася у заповідній частині острова Хортиця. Рятувальникам, на щастя, вдалося загасити пожежу. Жертв і постраждалих не було.

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СБУ затримала поплічника окупантів

У Запоріжжі співробітники СБУ запобігли теракту та затримали його виконавця – 55-річного дніпрянина. Він спланував здетонувати вибухівку на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Вибуховий пристрій зловмисник виготовив сам і замаскував його під милицю.

Щоб "заплутати сліди", чоловік за 2 дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. Його затримали у "підпільному" помешканні. Фахівці знешкодили вибухівку. Наразі триває розслідування. Слідчі відпрацьовують версію причетності російських спецслужб до підготовки цього злочину.

Також окупанти не виконали своїх зобов'язань перед мелітопольськими вчителями-колаборантами, які відновили роботу дитсадків перед травневими святами. Замість повного окладу вони отримали від загарбників по 1300 гривень готівкою.

Водночас загарбники заявили своїм поплічникам, що їм "платить Україна". Тож в ОВА закликали жителів області зробити висновки та ніколи не співпрацювати з росіянами.

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