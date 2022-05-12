Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, росіяни знову почали глушити мобільний зв’язок. Проблеми з цим є і в Мелітополі, і Бердянську та інших окупованих територіях Запорізької області.

Це пов’язують з тим, що окупанти намагаються підтягувати підкріплення, і не хочуть, щоб люди про це повідомили Збройним Силам України,

– пояснив кореспондент.

Наразі бердянці зараз можуть слухати лише місцеве радіо, яке окупанти назвали “Свободный Бердянськ”, з нього лунає абсурдна пропаганда.

"В окупованому Бердянську людей є великі проблеми з продуктами, бо супермаркети та невеликі магазини зачинилися. Також немає роботи, відповідно і грошей", – сказав журналіст.

Він повідомив, що звідти люди намагаються власним транспорт евакуюватися до Запоріжжя.

У населеному пункті Розівка у Запорізькій області (на межі з Донецькою) також немає мобільного зв’язку. Там окупанти селяться у захоплених будинках місцевих жителів. Щоб люди могли отримати їжу, росіяни пропонують їм їхати до заблокованого Маріуполя, щоб розбирати завали,

– наголосив кореспондент.

Також росіяни змушують місцевих писати заяви, нібито вони згодні тимчасово приєднатися до псевдореспубліки "ДНР" чи Росії.

До того ж, окупанти продовжують грабувати. Вони розрабували бази дорожників. У кількох населених пунктах стояла дорожня техніка, це все розікрали, зокрема, зняли колеса та двигуни.

Коментар кореспондента 24 каналу щодо мобільного зв'язку на Запоріжжі:



Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини

Зранку 11 травня силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.

У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога. Водночас жодних деталей не повідомляють, щоб не надавати додаткової інформації окупантам.

Тим часом з артилерії російські військові розстріляли артилерією житлові квартали селища міського типу Комишуваха. Зокрема, півтора десятка ворожих ракет розірвалося у жилих кварталах міста. Унаслідок цинічного обстрілу зруйновано та пошкоджено близько 60 будинків. Крім одного загиблого, є троє поранених.

Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня. Нагадаємо, що під час комендантської години категорично заборонено перебувати за межами дому без спеціальних перепусток.

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