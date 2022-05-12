Про потужний вибух у Запоріжжі повідомило "Суспільне", а також кілька місцевих телеграм-каналів. Зауважимо, що наразі ані в місті, ані в області не лунає сигнал про повітряну тривогу.

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Мешканців міста просять не панікувати, а також залишатися у безпечних місцях. Крім того, слід очікувати на інформацію, яка надійде від очільників Запоріжжя.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі: коротко

Вчора зранку, 11 травня, силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.

У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога. Водночас жодних деталей не повідомляють, щоб не надавати додаткової інформації окупантам.

Тим часом з артилерії російські військові розстріляли житлові квартали селища міського типу Комишуваха. Речник Запорізької військової адміністрації полковник Іван Арєф'єв зазначив, що атакували окупанти цивільну інфраструктуру. Про жертв тоді не повідомлялося

Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про наслідки обстрілу. Він розповів, що окупанти нещадно бомбардували Комишуваху. Відомо, що по ній випустили півтора десятка ракет, які вибухнули у житлових кварталах. Внаслідок цього загинула одна людина, ще декілька – отримали поранення.

Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня. Нагадаємо, що під час комендантської години категорично заборонено перебувати за межами дому без спеціальних перепусток. Виняток – перехід до укриття або вигул домашнього улюбленця неподалік дому.

Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний. Зараз в Україні немає жодного міста чи містечка, яке можна було б назвати безпечним. Тож щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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