Деяким підрозділам Запорізької бригади територіальної оборони вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях. Цю інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА. Але на час активний бойових дій не розкривають, де саме це було. Зроблено це для того, щоб зайвий раз не надавати важливу інформацію ворогу щодо переміщення та розташування українських військових. За це передбачена кримінальна відповідальність.

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Водночас сили оборони Запорізького краю спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян, а також більше десятка ворожого особового складу.

При цьому що проти українських захисників ворог використовує усі доступні йому засоби та методи боротьби. А також і сам вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Важливо! В Кремлі готуються до примусової мобілізації жителів окупованих Херсону, Бердянська, Мелітополя та інших міст. Цілком ймовірно, що заходи з примусової відправки чоловіків на фронт проводитимуть всередині травня. Саме їх планують використати як "гарматне м'ясо" у війні проти України.

Втрати Росіян станом на 11 травня

Ворог не зупиняється у своєму наступі на Україну майже по всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Саме вони є приоритетними для росіян на цей час.

Натомість на Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення. А на Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України.

Українські військові ж продовжують знищувати окупантів. Станом на 11 травня кількість вбитих загарбників становить понад 26350 осіб. Лише за одну добу 10 квітня 350 окупантів стали для російської армії "вантажем 200".

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Знищується і чимала кількість військової техніки. Росія вже втратила у війні проти України 1187 танків. 17 з них – в боях за 10 травня.

Горять після зустрічі з українськими захисниками й російські бойові броньовані машини. Таких випадків зафіксовані 2856. 48 згорілих – за 10 травня.