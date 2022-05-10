Росія не відмовляється від свого плану створити СРСР-2. І без України реалізувати цю мрію Путіна фактично неможливо. Тому захоплення України – і далі серед цілей росіян. Про це в під час телемарафону "Єдині новини" зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Понад 10 БТГр, раніше розгорнутих у Маріуполі, рухаються в інші райони Донбасу, – ISW

Та поки на окупантів очікує розчарування. Вони зазнали поразки в боях за Київ. Їм так і не вдалося захопити Харків та Одесу. І навіть Маріуполь, на окупацію якого вони кинули чимало сил, продовжує чинити опір.

Відтак там вирішили дещо переглянути свої плани після цих невдач. І зосередити свою увагу на Донбасі. Саме для цього регіон "підганяють" під стандарти Росії.

Ще одна спроба активної фази бойових дій

Та від активної фази війни проти України Росія не планує відмовлятися. І готується здійснити чергову активну фазу бойових дій. Для цього до лінії фронту підтягую військову техніку.

Зараз концентрується техніка в районі Криму. Ми розуміємо, що 19 батальйонних тактичних груп перебуває на Харківщині. І після того, як вони видихнуться, а вони видихнуться, їм нічого не вдасться, далі у Путіна будуть два варіанти. Або умовно заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси. Або ж оголошувати пряму мобілізацію у Росії,

– розповів Вадим Денисенко.

За його словами, другий варіант не надто підходить Кремлю. Адже там побоюються оголошувати мобілізацію. Причина в тому, що хоч і росіяни виступають за війну проти України, але сама мобілізація лякає їх.

"Станом на зараз він сподівається, що зробить ще один ривок, а далі подивиться", – оцінив плани Путіна Вадим Денисенко.

Путін як загнаний звір

У світі все менше вірять у те, що Путін та його прибічники зможуть перемогти у війні проти України. Але й можливості вийти з цієї війни у них немає. І це породжує новий страх, який озвучив американський президент Джо Байден. Адже російський диктатор людина, яка все намагається прорахувати наперед. Але у війні проти України помилився. І тепер може вдатися до необдуманих кроків.