Саме Маріуполь мав стати центром окупаційного наративу Кремля. На нього переключили свою увагу, коли зрозуміли, що "взяти Київ за три дні" не вдасться. Тож на його оточення та захоплення були покладені чималі зусилля.

Важливо Захисники, попри дипломатичний, готують військовий шлях звільнення Маріуполя

При цьому росіян не так цікавило захопити Маріуполь для його "визволення", як знищити там українців. Відтак місто піддалося чималій кількості атак та обстрілів. А вже після його частково захоплення – масовому вбивству цивільних. За попередніми даними – понад 20 тисяч мешканців міста загинуло внаслідок російської окупації. Місто ж важливе для окупантів лише як сухопутний коридор до окупованого Криму.

Єдиним місцем в Маріуполі, де українці й далі чинять опір – територія заводу "Азовсталь". Там оборону тримають бійці полу "Азов" та морські піхотинці.

Загалом на штурм Маріуполя російськими окупантами було кинуто з десяток батальйонних тактичних груп. Тепер з них в місті залишаться лише дві. Про це повідомив один з високопоставлених представників міністерство оборони США. Росіяни вважають, що цього буде достатньо для штурму захисників "Азовсталі".

Варто відзначити, що кожна батальйонна тактична група має приблизно 600 – 800 офіцерів і солдатів, з яких, приблизно, 200 піхотинців, оснащених близько 10 танками та 40 бойовими машинами піхоти.

Читайте також Неможливого немає, – інтерв'ю азовця "Калини" про захист Маріуполя, 2 етап евакуації й зрадників

Решта БТГр вирішили перекинути в інші райони Донбасу. Куди саме – не вказується.

Захисники Маріуполя стримали наступ на Донбас

Відтак саме захисники Маріуполя, які досі тримають оборону на "Азовсталі", зупинили прорив росіян на Донбасі. Адже стримували значну частину окупантів, яку Кремль не міг використати на інших ділянках фронту. Таким чином вони як мінімум виграли час для інших українських захисників, які могли отримати потужніше озброєння для боротьби з ворогом.

Щодо самого штурму "Азовсталі", то окупанти й надалі використовують важку артилерію та авіацію для штурму. Але просунутися вперед поки немає змоги. Українські військові повідомляють про важкі кровопролитні бої на території заводу.

При цьому на "Азовсталі" і далі продовжують перебувати цивільні. Попри заяви, що всіх мирних мешканців вдалося евакуювати, ще близько сотні людей перебувають там у сховищі.

Дивіться пресконференцію захисників Маріуполя