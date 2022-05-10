Росія розпочала війну проти України 24 лютого. У Кремлі розраховували, що вона триватиме лише декілька днів, за цей час вдасться захопити Київ та інші великі українські міста. Це мало б показати "велич Росії", у тому числі й військову. І тоді б російський вождь Володимир Путін міг би відчути себе могутнім правителем.

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За словами американського президента Джо Байдена, наприкінці лютого перед початком війни Путін вважав, що вторгнення в Україну розірве НАТО і розвалить Європейський Союз. Це мало б створити "новий світовий порядок", в якому Росія грала б одну з ключових ролей. І про це навіть наперед була написана стаття, яку помилково опублікували ще 26 лютого, коли війна активно тривала, а росіяни зазнали перших значних поразок та втрат.

Але так не склалося, як планували у Москві. Українцям вдалося стримати наступ російських військ та вибити їх з-під Києва та інших північних областей України. А навколо самої України згуртувалося чимало країн, у тому числі й США та Євросоюз. І тепер до НАТО хочуть вступити навіть ті країни, які до цього зберігали певний нейтралітет – Фінляндія та Швеція, з якими у Росії довжелезний кордон.

Тепер же росіяни намагаються зосередити усі свої зусилля у війні проти України на захопленні Сходу та частково Півдня України. Це дозволить їм забезпечити коридор суходолом до окупованого Криму.

Загнаний в кут

Але Україна має намір вести війну до того часу, поки вся територія не буде звільнена від російської окупації. Відтак у Путіна немає можливості вийти з війни. Адже він не зможе показати росіянам "перемоги над українцями". Іншого ж жителі країни-агресора не сприймуть, все решта буде сприйматися як поразка.

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Відтак Путін – як загнаний звір. Ще доволі сильний, але який не має можливості відступити. Відтак це може підштовхнути його на необдумані вчинки. Саме ця ситуація і найбільш непокоїть Джо Байдена. За його словами, Путін – людина, яка все намагається прорахувати наперед. І це створює певні проблеми, адже зараз у нього "немає виходу, і ми намагаємося зрозуміти, що нам з цим робити".

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