Россия начала войну против Украины 24 февраля. В Кремле рассчитывали, что она продлится всего несколько дней, за это время удастся захватить Киев и другие крупные украинские города. Это должно было показать "величие России", в том числе и военное. И тогда российский вождь Владимир Путин мог бы почувствовать себя могущественным правителем.

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По словам американского президента Джо Байдена, в конце февраля перед началом войны Путин считал, что вторжение в Украину разорвет НАТО и развалит Европейский Союз. Это должно создать "новый мировой порядок", в котором Россия играла бы одну из ключевых ролей. И об этом даже заранее была написана статья, которую ошибочно опубликовали еще 26 февраля, когда война активно продолжалась, а россияне потерпели первые значительные поражения и потери.

Но так не получилось, как планировали в Москве. Украинцам удалось сдержать наступление российских войск и выбить их из Киева и других северных областей Украины. А вокруг самой Украины сплотились многие страны, в том числе США и Евросоюз. И теперь в НАТО хотят вступить даже те страны, которые до этого сохраняли определенный нейтралитет – Финляндия и Швеция, с которыми у России длинная граница.

Теперь же россияне пытаются сосредоточить все свои усилия на войне против Украины на захвате Востока и частично Юга Украины. Это позволит им обеспечить коридор по суше в оккупированный Крым.

Загнанный в угол

Но Украина намерена вести войну до тех пор, пока вся территория не будет освобождена от российской оккупации. Следовательно, у Путина нет возможности выйти из войны. Он ведь не сможет показать россиянам "победы над украинцами". Другого же жители страны-агрессора не воспримут, все остальное будет восприниматься как поражение.

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Поэтому Путин – как загнанный зверь. Еще достаточно сильный, но не имеющий возможности отступить. Следовательно, это может подтолкнуть его к необдуманным поступкам. Именно эта ситуация больше всего и беспокоит Джо Байдена. По его словам, Путин – человек, который все пытается просчитать заранее. И это создает определенные проблемы, ведь сейчас у него "нет выхода, и мы пытаемся понять, что нам с этим делать".

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