Їм-то хочеться "Азов" випалити напалмом, але не виходить. І, можливо, поки що це рішення не ухвалене.

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"Референдум" на Херсонщині

Тут же ж, Зеленський сказав, що якщо буде "референдум", то з переговорів ми виходимо теж. Залишаємо тільки консультації з гуманітарних питань.

В усьому іншому ми будемо досягати мети військовим шляхом і гнати їх хоча б до рубежів, зафіксованих станом на 23 лютого. Для реалізації такого сценарію нам повинно вчасно надійти все необхідне озброєння від наших західних партнерів.

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Звільнення Донбасу військовим шляхом

Якщо ми увійдемо в бойовий кураж, маючи при цьому всю зброю, яка нам потрібна для наступальних дій, то все можливо.

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