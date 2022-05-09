На нас готувалися напасти, ми завдали превентивного удару. Зі смішного. Америка не пустила до нас свято своїх ветеранів. Які, певне, спали і бачили прилетіти до Москви через Стамбул.

Читайте Саме 9 травня Європа може завдати удару по путінській військовій машині

Що дивного було

З дивацтв. Промову свою зачитував з якоїсь маленької книжечки. Сторінки тому доводилося часто перевертати.

Перед лайкою щодо Америки була помітна пауза. І ще. Зайшовши на гостьову трибуну, потис руки ветеранам і типу ветеранам і пішов шукати своє місце. Знайшов його по якійсь табличці та згортку.

Путін дивно поводився на параді / Скриншот видео

Важлио Парад ганьби показав, що Росія обіс**лася на весь світ

Вчепився в пакунок

Так і сидів, вчепившись у цей пакунок. Можливо, в нього була загорнута валізка. Шойгу. Нового тільки те, що на ногах. А так, перехрестився як завжди. Дімон. Як завжди спав. Більше поки що нічого цікавого.

Також цікаво – Парад у Москві пройшов без авіації: дивіться відео