На нас готовились напасть, мы нанесли превентивный удар. Из смешного. Америка не пустила к нам на праздник своих ветеранов. Которые, видимо, спали и видели прилететь в Москву через Стамбул.

Читайте Именно 9 мая Европа может нанести удар по путинской военной машине

Что странного было

Из странностей. Речь свою зачитывал по какой-то маленькой книжечке. Страницы поэтому приходилось переворачивать часто.

Перед руганью Америки была заметной пауза. И еще. Зайдя на гостевую трибуну, пожал руки ветеранам и типа ветеранам и пошел искать свое место. Нашел его по какой-то табличке и свертку.

Путин странно вел себя на параде / Скриншот видео

Важно Парад позора показал, что Россия обос**лась на весь мир

Вцепился в сверток

Так и сидел, вцепившись в этот сверток. Возможно, в него был завернут чемоданчик. Шойгу. Нового только то что на ногах. А так, перекрестился как обычно. Димон. Как всегда спал. Больше пока ничего интересного.

Также интересно – Парад в Москве прошел без авиации: смотрите видео