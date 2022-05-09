Аналогів таки нема

В принципі, як я й казав – парад ганьби показав, що Валерій Герасимов як мінімум тяжко поранений, як максимум – виїхав на концерт Кобзона.

Актуальне Українці укокошили 12 генералів: Шойгу та Герасимов – під прицілом

До них так ще ніхто обсирався. Російська армія – армія рекордної ганьби. З іншого боку, цим вони підвищують планку. Отже наступним ЗСУ повинні будуть ліквідувати Шойгу, а то решта 200-тих генералів виглядатимуть якось пріснувато.

Помирати, так з музикою

Це вперше в історії сучасної Росії, коли на параді ганьби скасували повітряну частину на Красній площі. Нібито через погодні умови.

Показово, що в Москві зараз помірні погодні умови, без вихорів, ураганів та злив. У когось явний жим-жим!

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Парад без Герасимова. Парад без авіації. Парад без оголошення Путіним мобілізації чи "успіхів" якоїсь "спецоперації". Це не парад – це ганьба якась!

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