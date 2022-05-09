Не знаю, яку "велич" побачили в Путіні росіяни, але виглядає він препаскудно. І це, до речі, може слугувати фактором, який сподвигає російські еліти шукати йому заміну. Бо їм же треба мати "сильного царя", а не оце от.

Читайте І смішне, і дивне: перші враження від путінського параду у Москві

Путін не в формі

Навіть за радянських часів генсеки політбюро, як тільки втрачали фізичну форму, дуже швидко згорали – Андропов пішов на той світ в 70, Черненко – в 73. Щоправда, Брєжнєва, який переніс інсульт і двічі просився у відставку, Політбюро років три не відпускало, бо ніяк не могло розібратися у внутрішніх інтригах. Поки той не помер.

Але в ті часи було легше тримати інформаційну картинку – досить було публікувати передовиці у "Правді" і "Труді", не випускаючи Леоніда Ілліча, який без бумажки нічого не міг сказати, на люди. А зараз же всі вимагають щоденного підтвердження, що Путін ще живий. Та й відсторонення Ельцина відбулось тоді, коли той почав втрачати фізичну форму і цього вже не можна було приховати.

Важливо Фактично новий СРСР: яку "перемогу" може продати Путін росіянам 9 травня

Заміна Путіну

Сьогодні світу показали різко старіючого діда. Без колишнього запалу і без колишньої величі. Думаю, і таймінг параду було скорочено саме з тієї ж причини – щоб головний герой зміг це фізично витримати.

Тому я схиляюсь до сценарію, що в його оточенні уже визріває питання про заміну Путіна. Питання лише часових рамок. Це буде до року, чи лічені місяці. Нам би, звичайно, чим швидше…

Також за темою – Зверніть увагу, хто сидів біля Путіна: дивіться відео