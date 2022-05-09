Але бліцкригу в них не вийшло, наразі значно на півдні та сході посилили лінії оборони. Подивіться, як тримається Сєвєродонецьк – Рубіжне – Лисичанськ, а Одеса та Миколаїв – ще більші міста.

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"Оновлення" Союзної держави

Наразі Кремль намагається оновити склад створеної с Білоруссю Союзної держави. Нещодавно в Донецьку відбулася нарада секретаря Держради Союзної держави Росії та Білорусі Дмитра Мезенцева, заступника Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, міністра освіти РФ Сергія Кравцова, секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, за участю терористів Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

На засіданні обговорювали питання входження тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу Союзної держави.

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Новий СРСР

За отриманою інформацією джерел "Східної правозахисної групи" стало відомо, що президент Росії Володимир Путін може 9 травня оголосити про створення нової Союзної держави з входженням до її складу Абхазії, Південної Осетії та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Путін придумав нову версію СРСР / Фото Getty Images

Кремль планує продати цю подію як можливу перемогу на пострадянському просторі та створення фактично нового СРСР. Саме тому зараз пропаганда Росії розкручує "новий символ" – бабусю із радянським прапором". Створення Союзної держави може буде використане Путіним як глобальна перемога та зрушення.

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