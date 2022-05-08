Прихована мобілізація і так йде і в ОРДЛО, і в РФ – мобілізують "козаків", кадетів, членів приватних військових компаній та звичайних призовників як добровольців.

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ЗСУ піде у контрнаступ

По-друге, я вважаю, що нічого нового не буде. ЗСУ тримає оборону і також переходить в контрнаступ на деяких напрямках.

Окупанти після 9-го травня спробують активізувати південний напрямок та будуть й надалі обстрілювати Україну.

Путін хоче 9 травня показати "перемогу" росіянам / Фото Getty Images

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Все "за планом"

Саме 9-го травня вони видадуть за перемогу те, що вони "єдині у світі" протистоять намаганням Заходу знищити Росію, й казатимуть, що воюють не з Україною, а з країнами Заходу та НАТО. Також будуть казати, що у них йде все за планом.

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