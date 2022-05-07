Скажу дуже таку цинічну річ – а їм це все і не потрібно зараз. Для втілення своїх задумів Росії люди не потрібні. Як би це парадоксально не звучало. Достатньо буде створити необхідну картинку.

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Гіпотетично це все виглядатиме наступним чином:

Поставлять в декількох школах урни для голосування, триколори зі зображенням "мертвої курки".

Приженуть туди для картинки кілька десятків людей, яким дадуть за класичною радянською схемою, "кампот-буфєт". Потім ці люди дякуватимуть таваріщу Путіну за то, "шо нас асвабаділ".

Однак, у нас є один ресурс, який може ці плани зламати. І це – Збройні Сили України. Якщо у нас будуть якісь військові успіхи найближчим часом, то їм доведеться цей "референдум" проводити десь там у себе на територіях.

На Херсонщині повстали протів солдатів Путіна / Фото Getty Images

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Чому окупанти відкладають "референдум"

Знаєте, що б я зараз зробив? На місці Китаю провів би референдум про приєднання окремих російських територій, що межують із Піднебесною. І взагалі, у Росії повно територій, які аж просяться бути відокремленими.

Будучи неспроможними придушити супротив, вони змушені постійно переносити дату плебісциту.

Все це можливо завдяки поєднанню ненасильницьких методів української боротьби з партизанським рухом проти росіян. Останні в намаганні виявити центр опору щоразу зазнають невдачі, адже думають, що він там один. Тому питають щоразу, коли ловлять херсонців, хто тут головний? Тоді, як головного просто не існує. Осередків спротиву дуже багато і вони розпорошені.

З урахуванням неможливості проведення "референдуму" як такого, в Кремлі вирішили зосередитися на створенні картинки. За останніми даними, ілюзія "волевиявлення" запланована на 15 травня… І взагалі, за моєю інформацією, ворог готується втікати з Херсона. Тому-то там зараз проходить грабунок всього, що тільки можна.

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