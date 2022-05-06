Ще навіть мертвих з-під завалів не встигли прибрати, але таблички вже замінили. Це зараз для них головне.

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Знищують все, що пов'язано з Україною

Цікаво, що там ніхто не каже, що "є справи важливіші" і "краще б роздали гроші пенсіонерам, ніж витрачатися на перейменування", як казали раніше противники декомунізації. Вони змінюють назви одразу, прямо під обстрілами, бо для них це справді принципово – знищити усе пов'язане з Україною.

Доходить до абсурду. На Донеччині селищу Нікольське окупанти хочуть повернути радянську назву Володарське.

Нікольське – це історична назва. Так село називалося за часів Російської імперії, бо там був розташований Свято-Нікольський храм. Після революції село перейменували на честь більшовика Володарського (б*ядь, хто це взагалі?). А недавно, під час декомунізації? райцентру знову повернули історичну назву.

Окупанти швидко змінюють назви населених пунктів / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

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Все назло Україні

Здавалося б, чим може не влаштувати росіян історична російська назва, пов'язана з православною церквою? Однак, виявилося – може.

Вони реально знову перейменовують Нікольське на честь більшовика Володарського. Просто тупо назло Україні. Якийсь божевільний сюр.

Вони не знають, хто він такий і за що йому така честь. Не уявляють, як той Володарський виглядав взагалі. В них просто рефлекс. Якщо українці проти чогось – треба зробити навпаки.

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