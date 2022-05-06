Еще даже мертвых из-под завалов не успели убрать, но таблички уже заменили. Это сейчас для них главное.

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Уничтожают все, что связано с Украиной

Интересно, что там никто не говорит, что "есть дела поважнее" и "лучше бы раздали деньги пенсионерам, чем тратиться на переименование", как говорили ранее противники декоммунизации. Они меняют названия сразу, прямо под обстрелами, потому что для них это действительно принципиально уничтожить все связанное с Украиной.

Доходит до абсурда. На Донетчине поселка Никольское оккупанты хотят вернуть советское название Володарское.

Никольское – это историческое название. Так село называлось во времена Российской империи, потому что там был Свято-Никольский храм. После революции село переименовали в честь большевика Володарского (б*ядь, кто это вообще?). А недавно во время декоммунизации? райцентра снова вернули историческое название.

Оккупанты быстро меняют названия населенных пунктов / Фото из фейсбука Дениса Казанского

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Все назло Украине

Казалось бы, чем может не устроить русских историческое русское название, связанное с православной церковью? Однако, оказалось – может.

Они реально снова переименовывают Никольское в честь большевика Володарского. Просто тупо назло Украине. Какой-то сумасшедший сюр.

Они не знают, кто он такой, и за что ему такая честь. Не представляют, как тот Володарский выглядел вообще. У них просто рефлекс. Если украинцы против чего-нибудь – надо сделать наоборот.

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