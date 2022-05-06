Вот был такой у них премьер-министр Кириенко. Которого в команду Ельцина привел Немцов, потому что был его другом.

Читайте Самолет "судного дня" заметили над Москвой: что это значит

Карьера Кириенко

На тот момент (напомню шел 1998 год) назначение Кириенко было воспринято как победа "прогрессивного крыла" эльцинской команды.

Правда, это правительство проработало считанные месяцы, и осенью, объявив дефолт, ушло в отставку. Еще одна интересная деталь о Кириенко – его мама родом из Одессы, собственно ее фамилию он и взял. Очевидно, чтобы не мешала развитию комсомольской карьеры фамилия отца – Израитель.

Важно Путин придумал новую тактику войны с Украиной: зачем ему "ложиться под нож"

Сейчас Кириенко работает на посылках у Путина, ездит отжатым (пока) Донбассом, готовит "парад" в Мариуполе, общается с разными сальдами.

С премьера дослужился до целого заместителя главы путинской администрации (после того как некоторое время возглавлял "Росатом"). Какой поворот судьбы – именно Кириенко представлял Путина как вновь назначенного главу ФСБ РФ.

Также интересно – Россия признала, что не сможет провести парад в Донецке и Луганске: смотрите видео