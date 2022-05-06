От був такий у них прем'єр-міністр Кирієнко. Якого в команду Єльцина привів Нємцов, бо був його другом.

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Кар'єра Кирієнка

На той момент (нагадаю йшов 1998 рік) призначення Кирієнка було сприйнято як перемогу "прогресивного крила" ельцинської команди.

Правда, цей уряд пропрацював лічені місяці, й восени, оголосивши дефолт, пішов у відставку. Ще одна цікава деталь про Кирієнка – його мама родом з Одеси, власне, її прізвище він і взяв. Очевидно, щоб не заважало розвитку комсомольської кар'єри прізвище батька – Ізраїтель.

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Нині Кирієнко працює на посилках у Путіна, їздить віджатим (поки що) Донбасом, готує "парад" в Маріуполі, спілкується з різними сальдами.

З прем'єра дослужився до цілого заступника глави путінської адміністрації (після того, як якийсь час очолював "Росатом"). Який поворот долі – саме Кирієнко представляв Путіна як новопризначеного голову ФСБ РФ.

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